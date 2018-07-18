القبض على “وافد” يرفع منع السفر بـ 400 دينار

ألقى رجال مباحث الفروانية القبض على مصري يعمل في إحدى إدارات التنفيذ، تواطأ مع مواطن وأحد أبناء جلدته في رفع منع السفر مقابل 400 دينار.

رجال مباحث الفروانية تلقوا معلومات عما يقوم به المصري، فأجروا التحريات اللازمة والتي أكّدت تورطه وقيامه بتسلم المبالغ عن طريق وسيط من أبناء جاليته، فاستصدروا إذن النيابة العامة وأرسلوا مصدراً سرّياً إلى الوسيط اتفق معه على رفع منع السفر مقابل 400 دينار.

وأفاد مصدر أمني بأنه «في الموعد المحدد توجه رجال المباحث إلى الإدارة المعنية وعند حضور الوسيط وأحد المواطنين المتواطئين معه أيضاً لتسليم المبلغ إلى المتهم أطبق عليهم المباحثيون، واقتادوهم إلى جهات الاختصاص وجارٍ التحقيق معهم في الواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».