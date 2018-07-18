العراق: مكافآت مجزية مقابل الكشف عن رفات الكويتيين

جددت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاربعاء، الاعلان عن تخصيص مكافات مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات عن رفات الكويتيين المفقودين في العراق او الممتلكات الكويتية المنهوبة ابان الغزو العراقي للكويت.

ودعت الوزارة في بيان المواطنين الذين يمتلكون اية معلومات عن رفات العراقيين او الكويتيين او الايرانيين الذين فقدوا في الحرب العراقية – الايرانية وحرب تحرير الكويت وما يتعلق بمفقودات الارشيف الاميري الكويتي والممتلكات الكويتية الى الادلاء بها.

واوضحت انه يمكن الادلاء بأي معلومات في هذا الصدد من خلال التواصل مع مديرية الاعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، او مديرية حقوق الانسان في الوزارة او عن طريق نظام حكومة المواطن الالكترونية.

واكدت الوزارة انها خصصت مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التأكد منها دون ان يكشف عن طبيعة تلك المكافأة.

واحالت الحكومة العراقية ملف المفقودين الكويتيين من وزارة حقوق الانسان العراقية المنحلة الى وزارة الدفاع العراقية.

وسبق لوزارة الدفاع العراقية ان حثت المواطنين على الابلاغ عن الرفات في اعلانات سابقة في شهري ابريل الماضي ومارس من عام 2017، ولم تكشف بعدها عن ما اذا كانت قد تلقت اي معلومات من المواطنين.