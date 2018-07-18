أودريوزولا: فخور بالانضمام لأفضل فريق في العالم

أعرب ألفارو أودريوزولا، الوافد الجديد لريال مدريد الإسباني، عن سعادته لارتداء قميص الملكي، وذلك بعد التعاقد معه، هذا الصيف، قادمًا من ريال سوسيداد.

وقال أودريوزولا، في تصريحات خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء “بالنسبة لي، افتخر بالتواجد هنا وتحقيق حلم تمثيل ريال مدريد”.

وأضاف “القدر أراد بأن أحمل قميص أفضل فريق في العالم، لن أتنازل عن هذه الفرصة، تحيا مدريد”.

وتابع “الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أعد به، هو أنني سأحاول المساهمة في تحقيق نجاحات للفريق، وأعرف أن هذا القميص يتطلب الفوز دائما”.

بينما قال فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي “نحن نعيش فترة من أزهى العصور في تاريخ النادي، ويجب علينا تطوير جانبنا الرياضي، ندرك حجم طموحات الجماهير، نحن ريال مدريد ونريد المزيد”.

وأردف “عزيزي أودريوزولا، أنت تأتي من فريق عظيم، نادي تعلمت فيه الكثير كلاعب وقبل ذلك كشخص”.

واختتم “لدينا بالفعل فريق عظيم في ريال مدريد، وسوف يعزز لاحقًا بالمزيد من اللاعبين الرائعين”.