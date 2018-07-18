“تويتر” علّق 70 مليون حساب في الشهرين الماضيْين

علّقت شركة “تويتر” ما لا يقل عن 58 مليون حساب لمستخدمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، وفقاً لبيانات حصلت عليها وكالة “أسوشييتد برس”.

يسلط هذا الرقم الضوء على موقف الشركة الجديد العدائي ضد الحسابات الخبيثة أو المشبوهة في أعقاب جهود التضليل الروسية خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

جاء عدد الحسابات المعلقة من آلية “فايرهوز”، وهي عبارة عن تدفق للبيانات توفرها الشركة للأكاديميين والشركات وغيرهم ممن هم على استعداد لدفع ثمنها.

والأسبوع الماضي، أكد “تويتر” أنه علق 70 مليون حساب في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.