رسميًا.. أليسون يصل إلى ليفربول: حان وقت مغامرة جديدة

وصل الحارس البرازيلي، أليسون بيكر إلى إنجلترا عبر مطار كامبينو، حيث سيكون في ليفربول الليلة.

ريال مدريد كان يحاول التعاقد مع أليسون ولكن المفاوضات تعثرت ليتجه لضم تيبو كورتوا من تشيلسي.

الحارس البرازيلي عبر عن سعادته باقتراب اتمام الانتقال: “أريد أن أشكر جماهير روما، حان الوقت لمغامرة جديدة”.

وسيتم إتمام التعاقد مع بيكر مقابل 66 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 75 مليون يورو ليصبح أغلى حارس مرمى في العالم

وشارك بيكر مع منتخب البرازيل ولعب أساسيًا في جميع المباريات حتى خروج الفريق في ربع النهائي.

ريال مدريد وافق على دفع 35 مليون سترليني من أجل كورتوا، لكن الاتفاق لن يتم دون أن يجد تشيلسي بديلًا له.

ليفربول تعاقد مع نابي كيتا وفابيانو وشيردان شاكيري خلال الصيف الجاري.

ويسافر الريدز إلى الولايات المتحدة يوم السبت المقبل لخوض جولة تحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.