المطرب الكويتي حمد خليفة.. في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم الأربعاء، المطرب الشعبي القدير حمد خليفة الصقر.

ويُعد حمد خليفة من أبرز المطربين الشعبيين الكويتيين الذين ساهموا في مسيرة الحركة الغنائية الكويتية، فهو من مؤسسي جمعية الفنانين الكويتيين، ومن الذين تميزوا بتقديم الصوت الكويتي القديم الأصيل.

وساهم الفنان حمد في إثراء الأغنية الشعبية والتي حصل خلالها على النجاح الكبير وحب الجماهير له بعد أن أجاد فيها وأبدع، وقد اعتمد على نفسه في كل شيء حتى استطاع أن يصل إلى القمة مع نجوم ورواد الأغنية الكويتية، لكنه فاجأ الجميع ليُعلن في عام 1981 اعتزاله الغناء.