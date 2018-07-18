وفيات الأربعاء 18 يوليو 2018

مريم إبراهيم عبداللطيف الديوني، أرملة يعقوب يوسف سعدالله، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: السلام، ق2، ش207، م20، للنساء: العدان، ق6، ش12، م12، ت: 99623295 – 99228880.

يعقوب أحمد علي الكندري، «75 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الكنادرة، للنساء: الرابية، ق4، ش8، م8، ت: 97122433.

حمد خليفة علي الصقر، «93 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: القصور، ق4، ش2، م1، للنساء: عبدالله المبارك، ق3، ش309، م13، ت: 99634400 – 98744322 – 60640808.

آمنة سيار أحمد الفاضلي، زوجة يوسف أحمد محمد البلوشي، «64 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: أشبيلية، ق2، ش214، م6، للنساء: العمرية: ق1، ش3، م33، ت: 99606916 – 94434094.

ربيعة زايد سليمان العصعوصي، أرملة فليح عايد العصعوصي، «83 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، مقبرة صبحان، فهد الأحمد، ق2، ش211، م7، ت: 99088195.