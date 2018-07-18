بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول

أعلنت مجموعة بنك برقان اليوم الأربعاء تحقيق ارباح صافية في النصف الاول من العام الحالي بلغت 50.5 مليون دينار كويتي (نحو 168 مليون دولار) بنمو نسبته 30 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وقالت المجموعة في بيان صحفي انها حققت ارباحا صافية قدرها 1ر30 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) خلال الربع الثاني بنسبة نمو بلغت 43 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من 2017.

واوضحت ان النتائج للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 اظهرت مدى قوة القدرات التشغيلية والكفاءات للبنك في حين نمت أرباح السهم للنصف الأول بنحو 34 في المئة عن السنة الماضية لتصل إلى 20 فلسا للسهم الواحد لافتة إلى تحقيقها ما نسبته 7ر14 في المئة كعوائد على حقوق المساهمين الملموسة لنفس الفترة.

واضافت ان الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 13 في المئة في النصف الاول من العام الحالي ليصل الى 2ر139 مليون دينار (462 مليون دولار) مبينة ان نسبة القروض المتعثرة تحسنت بالنسبة الى اجمالي القروض من 3ر4 الى 8ر2 في المئة بينما وصلت نسبة التغطية إلى 5ر168 في المئة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة المجموعة ماجد العجيل قوله ان عمليات المجموعة الدولية ساهمت بنسبة 42 في المئة من ايراداتها ما يعكس استراتيجيتها المعنية بالتنويع من خلال توزيع المخاطر وتعزيز تركيبة الايرادات.

وافاد بان المجموعة باتت تشكل حضورا قويا في أسواق دولية بمعدلات نمو سريعة نسبيا.

يذكر ان البيانات المالية المجمعة تشمل نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من مصارفها وشركاتها الإقليمية التابعة وهي بنك برقان – تركيا وبنك الخليج – الجزائر وبنك بغداد وبنك تونس العالمي.