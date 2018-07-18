“عمومية اتحاد الكرة الكويتي” توافق على انضمام نادي برقان لعضوية الاتحاد

عقدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ احمد اليوسف ونائب الرئيس احمد عقلة العنزي والامين العام للاتحاد الدكتور محمد خليل وممثلون عن أندية العربي والكويت والسالمية والنصر وكاظمة والشباب والصليبخات وخيطان والساحل واليرموك والجهراء.

وأسفر الاجتماع عن موافقة الجمعية العمومية على طلب نادي برقان بالحصول على عضوية الاتحاد.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل لجان الانضباط والاخلاق والاستئناف.

وتتشكل لجنة الانضباط من المحامي نواف الهزاع رئيسا والمحامي خالد جمال الزامل نائبا للرئيس والمحامي تركي الظفيري والسيد تركي عبدالله ابراهيم والسيد نواف بخيب أعضاء.

وتتشكل لجنة الأخلاق من المحامي مطر المصيريع رئيسا والدكتور فيصل العنزي نائبا للرئيس والسيد ايمن الحسيني والسيد امجد الابراهيم والمحامي حمود المطيري أعضاء.

وتتشكل لجنة الاستئناف من المحامي خليفة العسعوسي رئيسا والمحامي احمد السالم نائبا للرئيس والسيد نعيم سعيد والسيد وليد جاسم والسيد فيصل الشعلان أعضاء.