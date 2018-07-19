عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 19 يوليو 2018

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
الرؤية والرسالة
لماذا سبر؟
الإعلان
أتصل بنا
19 يوليو، 2018
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
13.5 مليار دولار إيرادات روسيا من كأس العالم
منذ 1 ساعة
أضف تعليق
“عمومية اتحاد الكرة الكويتي” توافق على انضمام نادي برقان لعضوية الاتحاد
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
رسميًا.. أليسون يصل إلى ليفربول: حان وقت مغامرة جديدة
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
أودريوزولا: فخور بالانضمام لأفضل فريق في العالم
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية استكمال منحة لمنغوليا بقيمة مليون دينار
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
خبير اقتصادي مصري: “البدون” في الكويت سيتقدمون للحصول على الجنسية المصرية نظراً لثرائهم الملحوظ!
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
الملياردير “وارن بافيت” يتبرع لمؤسسات خيرية بأسهم قيمتها 3.4 مليار دولار
منذ يومين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
13.5 مليار دولار إيرادات روسيا من كأس العالم
منذ 1 ساعة
أضف تعليق
“عمومية اتحاد الكرة الكويتي” توافق على انضمام نادي برقان لعضوية الاتحاد
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
رسميًا.. أليسون يصل إلى ليفربول: حان وقت مغامرة جديدة
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
أودريوزولا: فخور بالانضمام لأفضل فريق في العالم
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية استكمال منحة لمنغوليا بقيمة مليون دينار
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
خبير اقتصادي مصري: “البدون” في الكويت سيتقدمون للحصول على الجنسية المصرية نظراً لثرائهم الملحوظ!
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
الملياردير “وارن بافيت” يتبرع لمؤسسات خيرية بأسهم قيمتها 3.4 مليار دولار
منذ يومين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
13.5 مليار دولار إيرادات روسيا من كأس العالم
منذ 1 ساعة
أضف تعليق
“عمومية اتحاد الكرة الكويتي” توافق على انضمام نادي برقان لعضوية الاتحاد
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
رسميًا.. أليسون يصل إلى ليفربول: حان وقت مغامرة جديدة
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
أودريوزولا: فخور بالانضمام لأفضل فريق في العالم
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية استكمال منحة لمنغوليا بقيمة مليون دينار
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
خبير اقتصادي مصري: “البدون” في الكويت سيتقدمون للحصول على الجنسية المصرية نظراً لثرائهم الملحوظ!
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
الملياردير “وارن بافيت” يتبرع لمؤسسات خيرية بأسهم قيمتها 3.4 مليار دولار
منذ يومين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الأخبار
روسيا 2018
•
رياضة
13.5 مليار دولار إيرادات روسيا من كأس العالم
منذ 1 ساعة
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 19 يوليو 2018
منذ 3 ساعات
محليات
الكويت والسعودية توقعان رسمياً على محضر انشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي
منذ 11 ساعة
محليات
بي بي سي: مريم العيسى “كويتية” وجدت حلاً لمليون طن من الطعام المهدور سنوياً في #الكويت
منذ 11 ساعة
محليات
العراق: مكافآت مجزية مقابل الكشف عن رفات الكويتيين
منذ 13 ساعة
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 19 يوليو 2018
محرر المحليات
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة القبس
جريدة السياسة
جريدة الراي
جريدة الوسط
جريدة النهار
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الأسم
*
البريد الإلكتروني
*
الموقع
أضف تعليق