13.5 مليار دولار إيرادات روسيا من كأس العالم

كشفت رئيسة رابطة وكلاء السياحة الروسية، مايا لوميدزه، عن تجاوز إيرادات الاقتصاد الروسي من بطولة كأس العالم 850 مليار روبل (13.5 مليار دولار).

وأوضحت لوميدزه، في تصريحات صحافية بالعاصمة موسكو، أن مونديال 2018 في روسيا، يعتبر أكثر بطولة كلفة في تاريخ بطولة كأس العالم (لم تشر إلى قيمة التكلفة).

وأشارت إلى تهيئة العديد من البنى التحتية للبلاد في إطار المونديال.

وأضافت: «بلغت مساهمة البطولة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 1 بالمئة، أي أكثر من 850 مليار روبل، ويمكننا القول إن هذا الرقم يلبي نفقات البطولة».

وأول من أمس (الثلاثاء)، أظهر مسح أجراه مصرف «سبيربنك» الروسي، أن مشجعي كرة القدم، أنفقوا أكثر من 1.5 مليار دولار، خلال مسابقة كأس العالم.

وذكر بيان صادر عن المصرف أن إيرادات المحال التجارية في شارع «نيكولسكايا»، وسط العاصمة موسكو، ارتفعت 3.5 أضعاف، عما كانت عليه قبل المسابقة.

وفي مايو الفائت، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن نتائج كأس العالم 2018 على الاقتصاد الروسي ستكون محدودة.

وقالت: «بالنظر إلى حجم الاقتصاد الروسي، ومدة كأس العالم، فإننا على قناعة بأن البطولة لن تقدم مساهمات كبيرة للنمو الاقتصادي»