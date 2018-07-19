” تحدي كيكي “… موضة جنونية تضرب العالم وتصل إلى العرب!

إنتشر العديد من التحديات في مواقع التواصل الاجتماعي والتي نالت شهرة عالمية، مثل تحدي دلو الثلج وتحدي المانيكان. والآن يدخل العالم في تحدٍّ جديد ومختلف، وهو عبارة عن الرقص على أنغام أغنية In my feelings للنجم العالمي دريك. وتقوم هذه الموضة الجديدة على النزول من السيارة وهي تسير ومن ثم الرقص على الأغنية مع تأدية بعض الحركات التي تتطابق مع كلمات الأغنية بالتفاصيل.

واشتهر هذا التحدي بعد أن نشر حساب على إنستغرام تحت إسم theshiggyshow مقطع فيديو لشاب يدعى شيغي وهو يرقص على الأغنية، وتحديداً في المقطع الذي يغني فيه دريك “كيكي، هل تحبيني؟”. وبعد نشر هذا الفيديو انتشرت هذه الموضة في السوشيل ميديا، وبدأ الناشطون والرواد وحتى النجوم بتطبيق الحركات الراقصة وهم ينزلون من السيارة وهي تسير، ما اعتبر خرقاً لقوانين السير وخطراً على حياة الناس.

هذا التحدي لاقى انتشاراً واسعاً على الرغم من كل الانتقادات، ووصل حتى الى العالم العربي، بحيث نشر الشباب والفتيات مقاطع فيديو لهم وهم يؤدون هذه الحركات تحت هاشتاغ “تحدي كيكي”. وأفادت بعض وسائل الإعلام العالمية عن تعرض بعض الشبان لإصابات نتيجة وقوعهم على الأرض أثناء النزول من السيارة وهي تتحرك، بالإضافة الى حصول عدة حوادث سير نتيجة هذه الموضة الجنونية.