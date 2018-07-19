طقس نهاية الاسبوع: حار والرياح نشيطة مثيرة للغبار في بعض المناطق

قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي ويصاحبه في هذه الفترة رياح شمالية غربية نشيطة السرعة مثيرة للغبار في بعض المناطق ما يؤدي لانخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و 47 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و 35 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و 6 أقدام.

وبين أن الطقس ليل غد يكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية وتتراوح سرعتها ما بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و 34 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و 6 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون شديد الحرارة ومغبرا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة وتتراوح ما بين 25 و 55 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية والبحر يكون معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و 7 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل السبت يكون حارا نسبيا ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و 35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و 35 درجة مئوية والبحر يكون معتدل الموج وارتفاعه ما بين 3 و 5 أقدام.