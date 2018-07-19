فلكي كويتي: أطول خسوف كلي للقمر خلال قرن يحدث غدا

قال الباحث والفلكي الكويتي عادل السعدون إن يوم غد الجمعة سيشهد أطول خسوف كلي للقمر خلال قرن عندما يكون بدرا إذ يدخل في ظل الأرض ويتغير لونه إلى البرونزي.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن ظروف الخسوف تتمثل في دخول القمر في ظليل الأرض الساعة 14ر20 ولا يلاحظ عليه أي تغير وفي الساعة 24ر21 يبدأ دخوله في ظل الأرض ويحدث خسوف جزئي أي إن القمر يدخل في جزء من ظل الأرض.

وذكر أنه في الساعة 30ر22 يحدث الخسوف الكلي للقمر وينقلب لونه إلى اللون البرونزي وليس بالكامل وفي الساعة 21ر23 يكون القمر في مركز ظل الأرض ويصبح لونه برونزيا تماما.

وأشار إلى أنه في الساعة 13ر00 يبدأ القمر الخروج من ظل الأرض ويصبح في حالة الخسوف الجزئي إلى أن يخرج تماما من ظل الأرض ويدخل في ظليل الأرض ويبدو شكله عاديا وتكون مدة الخسوف ساعة و43 دقيقة ويعتبر أطول خسوف خلال 83 السنة الماضية.