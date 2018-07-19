“هيئة الغذاء” الكويتية تحظر البيض الفرنسي واللحم المجري

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن حظر استيراد عدة أنواع من المواد الغذائية وذلك بتوصيات من وزارة التجارة والصناعة.وأكد أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية المهندس عادل السويط أن اللجنة أوصت بحظر استيراد عدة منتجات ومنها منتج بيض مبستر وصفار البيض السائل من بلد المنشأ جمهورية فرنسا وذلك بسبب تلوث المنتج بمبيد الحشري.

كما حظرت اللجنة استيراد جميع انواع اللحوم الطازجة والمبردة من المجر بسبب مرض الجمرة الخبيثة.كما رفعت اللجنة الحظر عن استيراد لحوم الطيور والبيض من جمهورية هولندا لخلوها من مرض انفلونزا الطيور كذلك رفع الحظر عن استيراد لحوم الابقار الطازجة والمبردة من بلجيكا وارفاق شهادة صحية بيطرية معتمدة من بلد المنشأ.

كما رفعت اللجنة الحظر على استيراد لحوم الابقار ومشتقاتها جمهورية ايطاليا كذلك رفعها عن منتجات الخضروات والفواكه المجمدة و المصنعة ذات المنشأ الأوروبيوتابع السويط أن اللجنة رفعت الحظر ايضا عن استيراد الخضروات والفواكه والطازجة والمبردة والمجمدة من ولاية كيرالا في جمهورية الهند.