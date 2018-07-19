بسبب توقيت “وديته” مع منتخب الكويت.. “فيفا” يغرم الاتحاد المصري لكرة القدم

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيان رسمي، يعلن خلاله تغريم الاتحاد المصري لكرة القدم، غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري.

وجاء نص البيان كالتالي: “أقرت اللجنة التأديبية لكرة القدم، فرض عقوبة الاتحاد المصري بغرامة قدرها 50،000 فرنك سويسري”.

وأضاف البيان: “الاتحاد المصري اخترق تحذير سابق من قبل الاتحاد الدولي، بمنع المنتخبات المشاركة في كأس العالم، بعدم عقد أي مباريات ودية أو أي استعدادات بين الفترة من 21 و 27 مايو 2018”.

وتابع البيان: “تم تخصيص هذه الفترة لحماية اللاعبين قبل المونديال، ولكن منتخب مصر، خاض مباراة ودية دولية ضد المنتخب الوطني الكويتي يوم 25 مايو 2018.