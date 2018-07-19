وكالة الصحافة الفرنسية تبيع مقرّها للخروج من أزمتها المالية

أعلن المدير العام الجديد لوكالة الصّحافة الفرنسية، فابريس فريس، خطة لوقف تدهور الصّرح الإعلامي الذي يعاني من مشكلات مادية، ولتمويل انطلاقة واستثمارات جديدة. وكشف في تصريح لصحيفة «الفيغارو» أمس، أنّ الوكالة تحتاج لإجراءات عاجلة وإلا فإنّها ستجد نفسها في العام المقبل أمام نقص في الميزانية يزيد على 20 مليون يورو.

وتسلّم فريس منصبه في الربيع الماضي خلفاً لإيمانويل هوغ الذي أدار الوكالة طوال السّنوات العشر السّابقة، كما كان مديراً للمعهد الفرنسي للسمعيات والبصريات لفترة مماثلة.

كخطوة أولى للخروج من الأزمة، قال فريس إنّ الوكالة تدرس التخلي عن مبناها التاريخي في قلب باريس، مقابل البورصة، وتجميع العاملين فيها في مقر واحد، حيث يتوزع الفريق الباريسي حالياً في موقعين.

وتتضمن خطة الإنقاذ إعادة جدولة ديون الوكالة التي تأتي في المرتبة الثّالثة بين أهم وكالات الأنباء في العالم، بعد أسوشيتد برس ورويترز، وصاحبة أوسع شبكة من المراسلين. وهناك مفاوضات بهذا الشّأن مع المصارف لتأمين تسديد 8 ملايين يورو. وعلى الرّغم من قتامة الوضع فإنّ المدير العام الجديد يتوقع انفراجه وتجاوز الأزمة خلال السنوات الثّلاث المقبلة.

وهو يراهن على تميّز الخدمة الإخبارية التي تقدمها وكالة الصّحافة الفرنسية، وعلى السّعي لتطوير نوعية راقية من الصّور والأفلام التي تبثّها لمشتركيها، لا سيما أنها المؤسسة الأوروبية الوحيدة بين الوكالات العالمية الكبرى ولها حضور بارز في أفريقيا والشرق الأوسط. ولبلوغ هذا الهدف تنوي الوكالة الاستثمار في الولايات المتحدة الأميركية بفتح قسم للفيديو، والتفاوض على شراكات مع مالكي حقوق البث التلفزيوني.