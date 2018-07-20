رونالدو يتسبب في نفاذ تذاكر مباريات يوفنتوس بالموسم المقبل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، أنه باع جميع تذاكر مباريات الموسم المقبل الموسمية على ملعبه (أليانز ستاديوم)، البالغ عددها 23 ألف و900 تذكرة، وذلك في خضم احتفالات جماهير “البيانكونيري” بصفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوفه قادما من ريال مدريد الإسباني.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه قبل شهر من انطلاق الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي “السيري آ”، تم بيع 25 ألف و300 تذكرة موسمية، بالإضافة لـ4 آلاف بطاقة مخصصة للأعضاء “المتميزين”.

وساهمت صفقة انضمام الدون لبطل إيطاليا مقابل 112 مليون يورو في تزايد الإقبال على تذاكر المباريات الموسمية، قبل انطلاق الموسم الجديد الذي تضع فيه جماهير السيدة العجوز آمالا عريضة ليس على المستوي المحلي فحسب، بل على مستوى دوري الأبطال أيضا.