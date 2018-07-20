ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس تعاقده مع البرازيلي أليسون من روما في صفقة قياسية عالمية بالنسبة لحارس مرمى. حسب رويترز.

وذكر روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي أنه اتفق مع ليفربول على الصفقة التي تبلغ قيمتها 72.5 مليون يورو (84 مليون دولار) للاستغناء عن الحارس البالغ من العمر 25 عاما، وهو مبلغ يتجاوز 53 مليون يورو التي دفعها يوفنتوس لضم جيانلويجي بوفون عام2001.

وشارك أليسون في 37 مباراة مع روما الموسم الماضي وساعده على التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام ليفربول.

وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مباريات البرازيل الخمس في كأس العالم في روسيا قبل الخروج من دور الثمانية على يد بلجيكا.