محادثات جارية حاليا للقاء بين ترامب وبوتن في واشنطن

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى واشنطن في الخريف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة على تويتر إنه خلال اللقاء الأول بينه وبين بوتن الاثنين في هلسنكي، وافق الرئيس الأميركي على “مواصلة الحوار” بين مستشارَي البلدين للأمن القومي.

وأضافت أن ترامب طلب من مستشاره للأمن القومي جون بولتون “أن يدعو الرئيس بوتن إلى واشنطن في الخريف، وهذه المحادثات جارية حاليا”.

ويأتي ذلك بعد اجتماع قمة جمع ترامب وبوتن يوم الاثنين الماضي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ومازال يثير الجدل بسبب تصريحات أدلى بها ترامب عن التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.

وقال ترامب إنه كان يقصد العكس تماما عندما قال في هلسنكي إنه لا يرى مبررا للتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وبعد ليلة من الانتقادات التي أطلقها حتى مسؤولون من الحزب الجمهوري، قال ترامب في البيت الأبيض للصحفيين إنه كان يعني أنه لا يرى مبررا لأن لا تكون روسيا “مسؤولة”.

وأكد الرئيس الأميركي لاحقا أنه يقبل باستنتاج الاستخبارات الأميركية بأن روسيا تدخلت في الانتخابات، لكنه نفى أن تكون حملته قد تواطأت في هذا العمل.