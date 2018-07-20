الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أن دولة الكويت ستجهز الوزارة بوقود الكازاويل بهدف تشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة، مشيرا الى أن يوم غد السبت سيشهد وصول بارجة محملة بـ ٣٠ الف متر مكعب من الوقود كدفعة أولى.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان له اليوم الجمعة أن وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة”.

وأضاف : “ستصل يوم غد السبت الموافق ٢١ /٧/ ٢٠١٨ الى موانىء البصرة بارجة كويتية محملة بكمية (٣٠ الف) متر مكعب من وقود الكازاويل، كدفعة أولى، وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الايام المقبلة”.