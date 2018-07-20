نيمار مجدداً : أنا باق في باريس

وضع النجم البرازيلي نيمار حدا للشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى ناد جديد، مؤكدا استمراره في صفوف ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال نيمار للصحفيين على هامش مزاد علني في ساو باولو يعود ريعه إلى مؤسسة خيرية “أنا باق، أنا باق في باريس، لدي عقد”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان اسم نيمار قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الأشهر الأخيرة، وما زاد من التكهنات رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي إلى يوفنتوس الإيطالي، وحاجة الأخير إلى نجم بارز لتعويضه.

لكن ريال مدريد نفى الأسبوع الماضي تحضيره عرضا لضم نيمار وذلك ردا على ما تداولته وسائل الإعلام عن رغبته بالحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق.

وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي :”في ضوء المعلومات المتكررة التي تربط بين لاعب باريس سان جرمان نيمار ونادينا، يريد ريال مدريد التوضيح بأنه لا يحضر في أي حال من الأحوال من أجل تقديم عرض للاعب”.

وتابع البيان “العلاقة بين الناديين رائعة بحيث أنه، إذا كان ريال مدريد ينوي في أي وقت من الأوقات التعاقد مع لاعب من باريس سان جرمان، فأول شيء سيفعله هو الاتصال بالنادي الباريسي”.