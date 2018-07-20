ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد

أعرب فينيسيوس جونيور، الوافد الجديد لريال مدريد، عن سعادته البالغة، بعد تقديمه لاعبا للفريق الملكي، اليوم الجمعة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ونقلت صحيفة “ماركا”، تصريحات الشاب البرازيلي، خلال مؤتمر تقديمه، رفقة فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، وبجواره البرازيلي رونالدو، حيث قال “اللعب لريال مدريد، أعظم فرصة يمكن أن يحصل عليها اللاعب، سأضحي كثيرا لأثبت قيمتي واستحقاقي لتلك الفرصة”.

وتابع “لقد جئت من عائلة فقيرة وتعلمت العديد من القيم، الآن وصلت لأفضل فريق في العالم، وأنا في عمر 18 عامًا، مستعد للظهور بجانب اللاعبين الكبار، أعلم أن التأقلم لن يكون سهلا”.

وأضاف “أشكر فلورنتينو بيريز، والمدير الرياضي خوسيه آنخيل سانشيز، على السماح لي باللعب لهذا النادي، كما أتوجه بالشكر إلى عائلتي وما فعلوه من أجلي، لن أخيب ظنهم”.

وعلق فينيسيوس، على رحيل كريستيانو رونالدو، بقوله “إنه أسطورة ريال مدريد والجميع هنا معجب به، ولكنني سعيد للعب بجوار لاعبين آخرين مثل جاريث بيل وكريم بنزيما، الفريق به أفضل اللاعبين، وأنا أريد اللعب والمساهمة في تحقيق الفوز”.

وتابع “جميع نجوم ريال مدريد مفضلون لدي، عندما كنت صغيرا كنت أشاهدهم في التلفاز وألعب بهم في ألعاب الفيديو، والآن أنا أتدرب معهم، أريد العمل للوصول لتلك الجودة”.

وحول رغبته في اللعب مع نيمار، واصل “إنه مثلي الأعلى، هو شخص قريب للغاية مني، طريقة لعبي تشبه نيمار، كما إنني أريد أن أخذ شيئا من كل لاعب عظيم مثل رونالدو الظاهرة، لدي حلم باللعب مع نيمار، وإذا أراد الله ذلك، فيمكن أن نتزامل في المنتخب”.

وأتم “لحسن حظي، تمكنت من المفاضلة بين عدة أندية كبرى في أوروبا، لقد اخترت الأكبر بينها، نحن ريال مدريد ونريد المزيد، وفي النهاية تحيا مدريد”.

وتحدث رونالدو عن انتقال فينيسيوس لريال مدريد وقال له “أنت أعظم أمل للكرة البرازيلية، وصولك إلى مدريد أمرا رائعا، الفريق الملكي أفضل مكان يمكنك اللعب له”.

وحضر ما يقارب من 3500 مشجع لريال مدريد إلى ملعب سانتياجو برنابيو، لمشاهدة فينيسيوس لأول مرة بقميص الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد، قد أعلن في مايو/آيار الماضي، توصله لاتفاق مع فلامنجو، بشأن ضم فينيسيوس، مقابل 45 مليون يورو.