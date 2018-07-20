ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الصهيوني على غزة إلى 4 فلسطينيين

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة ثالث بجراح حرجة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشرق خان يونس جنوب القطاع.

ثم أعلنت الصحة استشهاد مواطن جراء استهداف قوات الاحتلال شرق رفح جنوب القطاع.

إلى ذلك قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية، وأراضي تعود للمواطنين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت بعدة قذائف نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، إضافة لاستهداف نقطة رصد شرق حي الزيتون جنوب غزة.