عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 21 يوليو 2018

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21 يوليو، 2018
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روسيا 2018
ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد
منذ 11 ساعة
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نيمار مجدداً : أنا باق في باريس
منذ 15 ساعة
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ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية
منذ يوم واحد
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رونالدو يتسبب في نفاذ تذاكر مباريات يوفنتوس بالموسم المقبل
منذ يوم واحد
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اقتصاد
الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد
منذ 15 ساعة
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بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول
منذ يومين
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الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية استكمال منحة لمنغوليا بقيمة مليون دينار
منذ 3 أيام
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خبير اقتصادي مصري: “البدون” في الكويت سيتقدمون للحصول على الجنسية المصرية نظراً لثرائهم الملحوظ!
منذ 3 أيام
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روسيا 2018
ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
نيمار مجدداً : أنا باق في باريس
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رونالدو يتسبب في نفاذ تذاكر مباريات يوفنتوس بالموسم المقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول
منذ يومين
أضف تعليق
الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية استكمال منحة لمنغوليا بقيمة مليون دينار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
خبير اقتصادي مصري: “البدون” في الكويت سيتقدمون للحصول على الجنسية المصرية نظراً لثرائهم الملحوظ!
منذ 3 أيام
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أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
نيمار مجدداً : أنا باق في باريس
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رونالدو يتسبب في نفاذ تذاكر مباريات يوفنتوس بالموسم المقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول
منذ يومين
أضف تعليق
الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية استكمال منحة لمنغوليا بقيمة مليون دينار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
خبير اقتصادي مصري: “البدون” في الكويت سيتقدمون للحصول على الجنسية المصرية نظراً لثرائهم الملحوظ!
منذ 3 أيام
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الجمعية الكويتية لجودة التعليم: “التعليم العالي ” غير قادر على فحص الشهادات
منذ 1 ساعة
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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 21 يوليو 2018
منذ 3 ساعات
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ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الصهيوني على غزة إلى 4 فلسطينيين
منذ 8 ساعات
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الاحتجاجات تعود إلى البصرة وبغداد وميسان
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محليات
السفير العراقي: غير صحيح تزويدنا للسلطات الكويتية بقوائم 43 ألف اسم من “البدون” أصلهم عراقي
منذ 10 ساعات
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 21 يوليو 2018
محرر المحليات
منذ 3 ساعات
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