تناول العشاء مبكراً يقي من سرطاني الثدي والبروستاتا

أفادت دراسة إسبانية حديثة، بأن الأشخاص الذين يحرصون على تناول وجبة العشاء قبل الساعة التاسعة مساء، أقل عرضة للإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا.

وأجرى الدراسة باحثون بمعهد برشلونة للصحة العالمية في إسبانيا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية International Journal of Cancer العلمية.

ولكشف العلاقة بين توقيت وجبة #العشاء وخطر الإصابة بـ #السرطان، راقب الفريق العادات الغذائية لـ621 مريضاً بسرطان البروستاتا من الرجال، وأكثر من 12 ألف مريضة بسرطان الثدي.

كما تمت مقارنة العادات الغذائية للمشاركين بمجموعة أخرى من الأشخاص الأصحاء من الجنسين.

ووجد الباحثون أن تناول وجبة العشاء في ساعة مبكرة من الليل، وقبل وقت كاف من النوم، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا.

ومقارنة بالأفراد الذين ينامون مباشرة بعد وجبة العشاء، فإن أولئك الذين ينامون بعد ساعتين أو أكثر من تلك الوجبة، انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا بنسبة 20%.

كذلك لاحظ الباحثون أن هناك حماية مماثلة للأشخاص الذين يتناولون وجبة العشاء قبل الساعة التاسعة مساء، مقارنة بمن يتناولون تلك الوجبة بعد الساعة العاشرة مساء.

من جانبه، قال قائد فريق البحث، الدكتور مانوليس كوجيفيناس: “تؤكد النتائج أهمية تقييم إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، وعلاقته بالنظام الغذائي وخطر الإصابة بالسرطان، والحاجة إلى إعداد توصيات غذائية للوقاية من السرطان، لا تركز فقط على نوع وكمية الطعام، بل على توقيت تناوله”.

وأشار كوجيفيناس إلى أن “نتائج الدراسة تنطوي على تأثيرات مهمة، خاصة في ثقافات مثل تلك الموجودة في جنوب أوروبا، حيث يميل الناس إلى تناول العشاء في وقت متأخر من الليل”.

وبحسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، إذ يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوياً حول العالم.

من جهتها، ذكرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطانات غير الجلدية شيوعاً بين الرجال، كما أن الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 50 عاماً وما فوق، هم أكثر عرضة للإصابة به.