وزير التعليم العالي: قدمنا نحو 40 بلاغا عن شهادات مزورة ومستمرون بمكافحة الشهادات المزورة والوهمية

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21 يوليو، 2018
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روسيا 2018
ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد
منذ يوم واحد
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نيمار مجدداً : أنا باق في باريس
منذ يوم واحد
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ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية
منذ يومين
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رونالدو يتسبب في نفاذ تذاكر مباريات يوفنتوس بالموسم المقبل
منذ يومين
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اقتصاد
220 عقاراً يمتلكها كويتيون في ديفون الفرنسية
منذ 4 ساعات
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الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد
منذ يوم واحد
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بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول
منذ 3 أيام
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الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية استكمال منحة لمنغوليا بقيمة مليون دينار
منذ 3 أيام
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روسيا 2018
ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد
منذ يوم واحد
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نيمار مجدداً : أنا باق في باريس
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية
منذ يومين
أضف تعليق
رونالدو يتسبب في نفاذ تذاكر مباريات يوفنتوس بالموسم المقبل
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
220 عقاراً يمتلكها كويتيون في ديفون الفرنسية
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية استكمال منحة لمنغوليا بقيمة مليون دينار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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تحقيقات
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شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نيمار مجدداً : أنا باق في باريس
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية
منذ يومين
أضف تعليق
رونالدو يتسبب في نفاذ تذاكر مباريات يوفنتوس بالموسم المقبل
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
220 عقاراً يمتلكها كويتيون في ديفون الفرنسية
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بنك برقان يحقق 50.5 مليون دينار ارباحا صافية في النصف الاول
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية استكمال منحة لمنغوليا بقيمة مليون دينار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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أقسام أخرى
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آخر الأخبار
عربي وعالمي
السجن 8 سنوات لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة بتهمة اختلاس أموال الدولة واستغلال النفوذ
منذ 20 دقيقة
سبر أكاديميا
وزير التعليم العالي: قدمنا نحو 40 بلاغا عن شهادات مزورة ومستمرون بمكافحة الشهادات المزورة والوهمية
منذ 2 ساعتين
اقتصاد
220 عقاراً يمتلكها كويتيون في ديفون الفرنسية
منذ 4 ساعات
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الجمعية الكويتية لجودة التعليم: “التعليم العالي ” غير قادر على فحص الشهادات
منذ 15 ساعة
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 21 يوليو 2018
منذ 17 ساعة
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وزير التعليم العالي: قدمنا نحو 40 بلاغا عن شهادات مزورة ومستمرون بمكافحة الشهادات المزورة والوهمية
كونا
منذ 2 ساعتين
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الشهادات المزورة
تزوير الشهادات
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