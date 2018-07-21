“الموانئ” الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ اليوم السبت توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حاليا من غبار وسرعة رياح.

وقالت الادارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن حركة عمليات الموانئ توقفت في الساعة 10 صباحا بناءا على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية والتي تزيد سرعتها عن 70 كيلومترا في الساعة وتؤدى إلى ارتفاع الموج لأكثر من سبعة قدم.