“المعلمين” الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع “خبرات” لتوفير فرص عمل للمتقاعدين

وقعت جمعية المعلمين الكويتية مذكرة تفاهم وتعاون مع المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون لتوفير فرص العمل في القطاع التربوي للراغبين من أصحاب الخبرات من المتقاعدين.

وأكد رئيس الجمعية مطيع العجمي في بيان صحفي اليوم السبت أن توقيع المذكرة يأتي تأكيدا على أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية من المتقاعدين والمتقاعدات في جميع المجالات خصوصا المجال التربوي.

وأوضح العجمي أن المذكرة تتضمن العمل على توفير فرص عمل في المجالات الاستشارية التربوية والتدريس لمختلف التخصصات التعليمية وذلك من خلال ساعات العمل الكلية أو الجزئية أو توفير البديل لفترة محددة.

وذكر أن الجمعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج المختلفة للاستفادة من الطاقات والخبرات الوطنية مؤكد في الوقت ذاته حرصها على الاستفادة من المتقاعدين في مجال أنشطتها المختلفة.

وأشار إلى أن فكرة إنشاء ناد متخصص للمتقاعدات والتي تضمنتها المذكرة تعد فريدة ومتميزة حيث سيتم من خلاله تقديم الأنشطة الثقافية والتوعوية والإرشادية مما يتيح لهن استغلال أوقات الفراغ بالمشاركة في تلك الأنشطة الأنشطة إلى جانب تنمية المهارات والميول وصقلها وتوسيع مجالات التعارف والتواصل.

من جانبه قال مؤسس المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) الدكتور صلاح العبدالجادر وفقا للبيان إن جمعية المعلمين من أوائل الجهات المهنية المتعاونة مع المشروع معربا عن الاعتزاز بهذا التعاون لاسيما أنها مؤسسة عريقة تمثل أكبر شريحة مهنية في البلاد.

وأضاف أن (خبرات) حريص على التعاون مع عدد من الجهات والشراكة المجتمعية المختلفة بهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية من المتقاعدين.