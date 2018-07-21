“الكويت بجانبكم” مستمرة بتقديم المساعدات في “سقطرى”

أكد رئيس قطاع الإغاثة بالجمعية الكويتية للإغاثة، محمود المسباح، اليوم السبت، استمرار تقديم المساعدات وتنفيذ برامج الجمعية الإغاثية ضمن حملة «الكويت بجانبكم»، التي تهدف إلى نجدة وإغاثة النازحين والمتضررين في جزيرة سقطرى اليمنية.

وقال المسباح في تصريح لـ«كونا»، إن الجمعية قامت مؤخرا بتوزيع 860 سلة غذائية تضم أهم المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر هناك، حيث استفاد منها أكثر من خمسة آلاف شخص.

وأضاف أنه تم توزيع هذه الإغاثات في القرى البعيدة والحدودية الوعرة لسقطرى بمديريات «قلنسية ودركبو ودعنوه»، أقصى غرب الجزيرة وكذلك منطقة «مومي» أقصى شرق الجزيرة، ومنطقتي «حالة ونوجهر» الساحليتين.

وأشار إلى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات أثناء تقديم هذه المساعدات مثل خطورة وبعد الطرق الوعرة المؤدية إلى تلك القرى.

وأضاف «لمست عن قرب المعاناة الشديدة التي يعيشها النازحون، حيث قلة وندرة المياه النظيفة والنقص الحاد في الغذاء فصعوبة الطريق حالت دون وصول المواد الغذائية».

وذكر أن الجمعية وانطلاقا من دورها الإنساني والديني والأخلاقي كانت في طليعة الجهات الكويتية والعالمية التي لبت نداء الاستغاثة الذي أطلقه أهل «سقطرى»، وسيرت لهم الأساطيل الجوية المحملة بخيرات الكويت من الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وأكد حرص فريق العمل بالجمعية على التواجد والإشراف على توزيع المساعدات وتوثيقها.