وفيات السبت 21 يوليو 2018

انتصار عبدالله التركي الفيلكاوي، زوجة: سعد عيسى محمود الصومالي، «57 عاماً»، شيعت، للرجال: السلام، ق3، ش322، م11، للنساء: هدية، ق5، ش26، م9، ت: 99619974 – 99039227.

كاظمية هاشم السيد ماجد الشماع، زوجة: جواد عبدالرسول أحمد الأشوك، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، للنساء: الدعية، ق3، ش37، م9، ت: 66577179.

عزيزة ناصر عبدالله المسري، أرملة: مكي عبدالعزيز نعمة القلاف، «70 عاما»، شيعت، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: العدان، ق3، ش27، م28، ت: 66685894 – 66741119.

فاطمة أحمد محمد عبدالرسول المسقطي، «77 عاما»، شيعت، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، للنساء: النزهة، ق1، ش16، م5، العزاء ابتداءً من الأحد، ت:99665900.

محمد عبدالهادي محمد القحطاني، «53 عاما»، شيع، الصباحية، ق3، ش4، م675، ت: 50444115.

إيمان عبدالله الكندري، زوجة: خالد سعد محمد، «38 عاما»، شيعت، للرجال: مبارك الكبير، ق8، ش25، م21، للنساء: المنقف، ق1، ش121، م13، ت: 50614040 – 99717579.

محمود حسن عبدالحسين ماتقي، «70 عاما»، شيع، للرجال: مسجد النقي، الدسمة، للنساء: حسينية أم صادق، الرميثية، ق4، ش44، مالك بن أنس، م5، ت: 94460601 – 99638303.