“المعلومات المدنية”: سكان الكويت 4.588 ملايين منهم 1.385 مليون مواطنون

بلغ عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو 2018 نحو 4 ملايين و588 ألفاً و148، منهم مليون و385 الفا و960 كويتيا وكويتية فيما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و202 ألف و188. وبحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية فقد بلغ عدد العمالة المنزلية بحسب مصدر أمني خاص 680 ألفا.

وكشفت إحصائية صادرة في يناير الماضي عن ان نسبة الكويتيين من مجموع السكان حتى نهاية 2017 بلغت 31 المئة فيما تبلغ في السعودية 63 في المئة وفي سلطنة عمان 56 في المئة وفي البحرين 47 في المئة وفي قطر 21 في المئة وفي الإمارات 19في المئة.