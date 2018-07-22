تقارير إعلامية: واشنطن تسعى لسرقة أرشيف يهود العراق وتمنع اعادته

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لإصدار تشريع يمنع إعادة أرشيف يهود العراق إلى بغداد، بعد الاستيلاء عليه خلال الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

وذكر موقع JTA اليهودي، أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل مع بغداد لتمديد فترة وجود الأرشيف اليهودي في الولايات المتحدة، مع الأخذ في عين الاعتبار، أن الوزارة أكدت في العام الماضي، عزمها على إعادة المخطوطات والأرشيف في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وأكد الموقع أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين قدموا بعد مناقشات في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي، مشروع قرار يوصي بأن تعيد الولايات المتحدة التفاوض مع العراق على التخلي عن الأرشيف وإبقائه في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن القوات الأمريكية اكتشفت الأرشيف في عام 2003، في طابق سفلي تابع لمبنى المخابرات العراقية في بغداد، مغمور بالمياه، وقامت بنقله إلى الولايات المتحدة.

ويشمل الأرشيف كتبا ونصوصا دينية وصورا فوتوغرافية ووثائق شخصية. وبموجب اتفاقية مع حكومة العراق، كان من الواجب إعادة جميع المواد إلى بغداد.

ويضم الأرشيف توراة بالعبرية ( 1568 بعد الميلاد) والتلمود البابلي (1793 بعد الميلاد) وكتاب الزوهار (1815 بعد الميلاد).