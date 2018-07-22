قافلة طبية كويتية تقدم مساعدات بقيمة 70 الف دولار لدولة تشاد

نظمت الجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية طلبة الطب بجامعة الكويت والنجاة الخيرية برنامجا اغاثيا بدولة تشاد بتكلفة 70 الف دولار.

وقال رئيس قطاع المكاتب الخارجية بالجمعية الكويتية للاغاثة ورئيس الوفد محمد الهولي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تم تنظيم برنامجا علاجيا لمدة خمسة أيام في العاصمة التشادية بمشاركة 15 طالبا من كلية الطب جامعة الكويت.

وأشار الهولي الى أن البرنامج تضمن توزيع حقائب مدرسية وهدايا عينية وناموسيات وحملات تطعيم وخدمات علاجية انطلقت في ال15 من الشهر الجاري.

واشاد الهولي بالطلاب والطالبات الكويتيين وتحملهم مشاق السفر من أجل العمل الانساني ولتشريف بلدهم كما تقدم بالشكر للجهات التي سهلت عمل البعثة ممثلة في وزارة الخارجية الكويتية وسفارتي الكويت وتشاد في الخرطوم.

من جانبه قال مدير جمعية طلبة الطب عبدالله جاسم ل(كونا) أن طلبة الطب بجامعة الكويت خصصوا جزءا من وقتهم لمساعدة اخوتهم في تشاد مستلهمين خطى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي غرس فيهم قيم الايثار ومساعدة الآخرين معربا عن شكره للجمعية الكويتية للإغاثة على تسهيل مهمتهم.