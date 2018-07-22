المويزري: نحن أمام “حكومة فساد في فساد”

النائب شعيب المويزري، إن «دمج بيت التمويل والأهلي المتحد فساد، المؤسسة العامة للتأمينات فساد، الهيئة العامة للاستثمار فساد، الشراكة بين القطاعين العام والخاص فساد»

وأضاف المويزري عبر «تويتر» أن مشاريع النفط أيضا فساد، فواتير المقاولين لصيانة المباني بدون تدقيق فساد، وبيع الجمعيات في الشؤون فساد والشهادات المزورة والمدارس الحكومية لـVIP فساد».

وتابع «المكاتب الصحية فساد والخارجية فساد والإعلام فساد والبلدية فساد وديوان الخدمة المدنية فساد والتعينات البراشوتية فساد»، مشيرا إلى أننا أمام حكومة فساد في فساد».