وفيات الأحد 22 يوليو 2018

فوزية عبده محمد شلتوت، زوجة أحمد عبدالله صالح الحمدان، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق4، ش47، م40، للنساء: الروضة، ق4، ش47، م40أ، ت: 99767205 – 97536161.

دغيمة عويض عايض الديحاني، أرملة لافي كليفينخ الديحاني، «77 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، للرجال: الفردوس، ق9، ش الأول، ج15، م57، للنساء: صباح السالم، ق13، ش2، ج9، م18، ت: 98999574.

حسن خضير شعبان بوشعبون، «61 عاماً»، التشييع التاسعة صباح اليوم، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: الرميثية، حسينية العترة الطاهرة، ق10، ش10، م16، ت: 96991330.

عبدالصمد مندني خليفة خدادا، «66 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، السالمية، حسينية الحاج حبيب البلوشي، ق10، ش عمان، خلف مستشفى الراشد، ت: 99055646.