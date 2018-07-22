بيت التمويل الكويتي يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع (الأهلي المتحد)

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد عن توقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات مع البنك الاهلي المتحد.

وقال (بيتك) في بيان صحفي على الموقع الالكتروني لشركة بورصة الكويت إنه تم اختيار كل من (اتش اس بي سي) و(كرديت سويس) للقيام بأعمال دراسات التقييم واقتراح السعر العادل.

وأضاف أنه في حال اتفاق البنكين على معدل التبادل العادل للاسهم بينهما والذي سيتم دراسته من قبل بنوك استثمارية عالمية واتفاقهما على نتائج التقصي وغيره من أعمال من خلال مراحل متتابعة.

وبين أنه سيتم التقدم بطلب رسمي لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية المختصة والمساهمين للحصول على الموافقات المطلوبة.