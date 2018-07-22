“العنصرية” تدفع أوزيل لاعتزال اللعب الدولي

أعلن مسعود أوزيل، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، اعتزاله اللعب الدولي، بعد الانتقادات التي نالها مؤخرًا من الجماهير الألمانية.

وقال أوزيل بحسب بيان رسمي: “إنه أمر ثقيل على قلبي، ولكن بعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب لألمانيا على المستوى الدولي، حيث أشعر بالعنصرية وعدم الاحترام”.

وأضاف: “اعتدت على ارتداء القميص الألماني بمثل هذا الفخر والإثارة، لكنني الآن لن أفعل ذلك. كان من الصعب للغاية اتخاذ هذا القرار لأنني كنت دائما أعطي كل شيء لزملائي، والمدربين، وللأشخاص الجيدين في ألمانيا”.

وتابع: “حين يعاملني المسؤولون في الاتحاد الألماني بهذه الطريقة، وعدم احترام جذوري التركية وتحويلي إلى دعاية سياسية فهذا يكفي”.

يُذكر أن أوزيل أصدر بيانا، صباح اليوم، لتوضيح ملابسات صوره مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد أن الصورة لم يكن لها أي غرض سياسي.