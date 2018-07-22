طرق سهلة لمعرفة من حظر رقمك على “آيفون”

تتوفر ميزة الحظر منذ فترة طويلة على أجهزة iPhone وiPad، بحيث يُمكنك حظر جهة اتصال على iPhone؛ وهو ما يمنع ذلك الشخص من إرسال الرسائل إليك أو الاتصال بك هاتفياً أو التواصل معك من خلال Facetime.

لكن ماذا لو أن شخصاً ما قد حظر رقمك على iPhone؟ كيف يُمكنك التأكد من ذلك؟ حسناً، هناك بعض الطُرق والمُؤشرات التي تدُل على أنه تم حظرك من هاتف أحدهم.

عندما تتصل بشخص قام بحظرك فإنك ستسمع رنيناً واحداً من ثم سيتم تحويلك إلى البريد الصوتي. وللتأكد من أن هذا الشخص قام بقطع الاتصال بعد الرنة الأولى (أي أنه لم يحظرك) جرّب الاتصال عدّة مرات، وعندما يتم نقلك إلى البريد الصوتي بعد الرنة الأولى في كل مرة، فهذا احتمال قوي على أنه تم حظرك.

في بعض الأحيان لا يحدث هذا الأمر، حيث ستسمع نغمة “مشغول” في كل مرة تقوم بالاتصال بذلك الشخص، وفي هذه الحالة فإنه تم حظرك أيضاً.

إذا قُمت بإرسال رسالة على هاتف شخص قام بحظرك فإنك لن تحصل على تأكيد “تم التسليم”. إلى جانب ذلك، لن يحصل المُتلقي على الرسالة.

وفي تجربة أخرى؛ إذا قُمت بإرسال رسالة لشخص آخر يستخدم هاتف Android (قام بحظرك أيضاً)؛ فإن الرسالة القصيرة SMS سيتم إرسالها، لكن المُتلقي لن يحصل على أي إشعار، مع ذلك، ستكون الرسالة قد وصلت إلى هناك.

لا يقدم لك Facetime أي فكرة حول ما إذا كان الشخص قد حظرك أم لا. إذا اتصلت بشخص ما على Facetime، فلن يتم إجراء المكالمة فقط، ولكن يستمر الرنين كما لو كانت مكالمة عادية. إن الإشارة الوحيدة إلى أن المكالمة لا تتم بالفعل هي عندما تتصل بشخص ما على Facetime في أوقات مختلفة، لفترة مستمرة (مثل أسبوع) ولا يزال، لم يتم الرد على مكالمتك.

هذه واحدة من أبسط الطُرق لمعرفة الحقيقة. إذا كنت غير قادر على إجراء اتصال باستخدام رقمك، فجرّب رقماً جديداً. بعد ذلك، كن واضحاً قليلاً واسأل عما إذا كان قد حظرك من الاتصال أو المراسلة.