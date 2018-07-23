“الكهرباء” الكويتية: مساعدات عاجلة للعراق بتوجيهات من سمو أمير البلاد

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بو شهري اليوم الأحد إنه في ضوء الظروف الصعبة الراهنة التي يواجهها الأشقاء في جمهورية العراق والمتمثلة في جانب منها بنقص حاد في الكهرباء فقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتقديم المساعدة العاجلة للعراق الشقيق.

وأوضح بوشهري أن وزارة الكهرباء والماء قامت بالتبرع بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 000ر30 ألف كيلو واط وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية.