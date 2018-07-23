عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 23 يوليو 2018

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23 يوليو، 2018
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“العنصرية” تدفع أوزيل لاعتزال اللعب الدولي
منذ 7 ساعات
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ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد
منذ يومين
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نيمار مجدداً : أنا باق في باريس
منذ 3 أيام
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ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية
منذ 3 أيام
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اقتصاد
بيت التمويل الكويتي يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع (الأهلي المتحد)
منذ 8 ساعات
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حمد المرزوق: نبحث تكوين واحد من أكبر المصارف الاسلامية
منذ 12 ساعة
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220 عقاراً يمتلكها كويتيون في ديفون الفرنسية
منذ يومين
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الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد
منذ 3 أيام
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روسيا 2018
“العنصرية” تدفع أوزيل لاعتزال اللعب الدولي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد
منذ يومين
أضف تعليق
نيمار مجدداً : أنا باق في باريس
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
بيت التمويل الكويتي يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع (الأهلي المتحد)
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
حمد المرزوق: نبحث تكوين واحد من أكبر المصارف الاسلامية
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
220 عقاراً يمتلكها كويتيون في ديفون الفرنسية
منذ يومين
أضف تعليق
الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
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مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
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أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“العنصرية” تدفع أوزيل لاعتزال اللعب الدولي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
ريال مدريد يقدم لاعبه الشاب الجديد
منذ يومين
أضف تعليق
نيمار مجدداً : أنا باق في باريس
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ليفربول يضم الحارس أليسون في صفقة قياسية عالمية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
بيت التمويل الكويتي يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع (الأهلي المتحد)
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
حمد المرزوق: نبحث تكوين واحد من أكبر المصارف الاسلامية
منذ 12 ساعة
أضف تعليق
220 عقاراً يمتلكها كويتيون في ديفون الفرنسية
منذ يومين
أضف تعليق
الكويت تزود كهرباء العراق بالوقود ابتداء من الغد
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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بورتريه
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 23 يوليو 2018
منذ 4 ساعات
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“الكهرباء” الكويتية: مساعدات عاجلة للعراق بتوجيهات من سمو أمير البلاد
منذ 4 ساعات
برلمان
المويزري: نحن أمام “حكومة فساد في فساد”
منذ 9 ساعات
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“المنبر الديمقراطي” يحمل السلطة التنفيذية مسؤولية “الشهادات المزورة”
منذ 11 ساعة
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السعودية تمنح توني بلير عقداً استشارياً بـ ٩ ملايين جنيه
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 23 يوليو 2018
محرر المحليات
منذ 4 ساعات
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