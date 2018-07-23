ترامب يحذر إيران من عواقب غير مسبوقة ردا على تهديدات روحاني

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحذير الرئيس الإيراني حسن روحاني من “اللعب بذيل الأسد”، بتهديد إيران من مواجهة “عواقب لم يعان منها سوى القليل عبر التاريخ”، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تقف ساكنة أمام كلمات روحاني “المشبعة بالعنف والموت” من الآن فصاعداً .

وأتت رسالة ترامب بعد سلسلة من الأحداث على الساحة السياسية، حيث وجه روحاني، الأحد، رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي ونصحه بعدم “اللعب بذيل الأسد”، كما حذره أيضاً أن الحرب على إيران ستكون “أم الحروب” والسلام معها في المقابل سيكون “أم السلام”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأعقبت رسالة روحاني موجة من الاتهامات الموجهة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو لقادة إيران، حيث اتهمهم باستخدام إيرادات الدولة الإيرانية “لملء جيوبهم ودعم الإرهاب” على حساب شعبهم، مشيراً إلى أن كمية الفساد والثروة بين قادة النظام تظهر بأن البلاد تحكم من قبل شيء شبيه “بالمافيا” أكثر من حكومة .

وتصاعدت حدة المشاحنات بين قياديين أمريكيين وإيرانيين بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات اقتصادية “غير مسبوقة” على طهران، وسط اتهامات بمواصلة نشاطها النووي والصاروخي والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار ودعم “الإرهاب “.