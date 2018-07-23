تركي آل الشيخ بعد “طي صفحة الخلافات” مع الأهلي: لم أعتذر وكفاية عجرفة

نفى رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ اعتذاره لأحد في أزمته مع النادي الأهلي المصري، وذلك بعد إعلانه، الثلاثاء الماضي، التنازل عن جميع القضايا ضد الأهلي وتأكيد النادي في بيان رسمي على “طي صفحة الخلافات”.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: “أنا تنازلت عن القضايا وأبديت حبي للنادي الأهلي… معرفش اللي بيقول مدام اعتذر إحنا مسامحين! أنا لم أعتذر لأحد … ولمن يقول وبما أنك تنازلت نحن متنازلين أقول وبوضوح… أنا تنازلت عن حق… وأنتم أرجو منكم ألا تتنازلوا عن شيء … كفاية عجرفة ملهاش لازمة ولا طعم… عيب…!”.

وأضاف: “أنا قلت بوضوح أنا مسامح في كل شيء… لم أعتذر… ولم أطلب أن يسامحني أحد… اللي عنده حاجه هناك طرق نظامية ليحصل عليها… لا أحد يظهر بمظهر أنه تنازل عن حق له بعد أن تنازلت… أنا أطلب من أي حد ألا يسامحني… هل فيه اوضح من هذا؟”.

وأوضح تركي آل الشيخ أنه يقصد “أصحاب التصريحات المسيئة ممن لا يفرقون بين التنازل عن قضايا أو الاعتذار”، وقال: “أما علاقتي بالأهلي ورئيسه وجمهوره فمثل ما قلت قبل يومين هي علاقة احترام وتقدير وستظل من جانبي بغض النظر عن الآخرين”.

انا تنازلت عن القضايا وابديت حبي ل النادي الاهلي … معرفش الي بيقول مدام اعتذر احنا مسامحين! انا لم اعتذر ل احد ……

وكان تركي آل الشيخ أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن فتح صفحة جديدة مع الأهلي وتنازله عن جميع القضايا ضد إدارة النادي. فيما رد الأهلي ببيان رسمي، جاء فيه: “يثمن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تUركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات، التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائيا”.