“فيفا للاتصالات” الكويتية تحقق 8ر23 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الأول

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) تحقيقها 8ر23 مليون دينار كويتي (نحو 78 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في النصف الأول من عام 2018 بربحية 48 فلسا للسهم الواحد مقارنة بأرباح بلغت 7ر19 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمود عبدالرحمن في بيان صحفي اليوم الاثنين إن نسبة نمو الأرباح الصافية للشركة بلغت 21 في المئة مبينا أن إيراداتها وصلت إلى 149 مليون دينار (نحو 492 مليون دولار) بنسبة نمو 6ر7 في المئة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.

وأضاف عبدالرحمن أن النتائج التي حققتها الشركة تعكس قدرتها على تحقيق نمو في صافي الأرباح في ضوء المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الاتصالات من خلال انخفاض أسعار خدمات الاتصالات.

من جهته قال الرئيس التنفيذي ل(فيفا) سلمان البدران وفقا للبيان إن قاعدة عملاء الشركة وصلت إلى 35ر2 مليون عميل خلال الربع الأول من 2018 في حين بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنحو 37 مليون دينار (نحو 122 مليون دولار) خلال الستة أشهر الأولى للعام ذاته.

وأوضح البدران أن برنامج تخفيض التكاليف الذي اعتمدته الشركة خلال العام الحالي عزز بشكل كبير نمو أرباح الشركة عبر اعتماد سياسة مالية متزنة وفعالة في المصاريف التشغيلية والرأسمالية.

وتعد شركة (فيفا) التي دخلت السوق الكويتي في ديسمبر عام 2008 إحدى مشغلي خدمات الاتصالات في البلاد وتقدم مجموعة من حلول الاتصالات المتنقلة.