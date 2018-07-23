الكويت تتبرع للعراق بمولدات كهربائية وشاحنات مياه عذبة

أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الإسبوعي، اليوم الإثنين، بالجهود المخلصة والخطوات الجادة التي تقوم بها كل من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والجهات الأخرى المعنية، في الكشف عن ظاهرة الشهادات المزورة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لافتاً إلى أن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد واجتثاث منابعة من مؤسسات الدولة.

وأكد مجلس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بإرسال مساعدات عاجلة لجمهورية العراق تقديراً للظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الأشقاء، فقد قامت الكويت بالتبرع بعدد من المولدات الكهربائية وشاحنات مياه عذبة، للمساعدة في تغطية احتياجات الشعب العراقي.

وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي تكليف الوزارات والجهات الحكومية بسرعة موافاة مجلس الأمة، بإجراءاتها المتخذة بشأن توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي المتعلقة بالملاحظات الواردة من الجهات الرقابية.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بإضافة ضوابط تضمن الحد من ملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية، وعدم تكرارها، ووضع الآليات اللازمة التي تسمح بمحاسبة ومعاقبة أي موظف يثبت قصوره.

وكلف مجلس الوزراء جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات التي يراها مناسبة؛ لوضع دليل إجرائي لكافة الجهات الحكومية يتضمن آليات التعامل مع التوصيات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية المختصة.

كما كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بسرعة استكمال تنفيذ مشروع الاستعانة بمستشفى غوستاف روسي الفرنسي المتخصص في علاج الأمراض السرطانية، حيث يعد المستشفى من أكبر المؤسسات العلاجية وأكثرها تقدماً في العالم والمعنية بعلاج أمراض السرطان .

قرر تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري يقدم كل ثلاثة أشهر حول آلية سير العمل في مشروع مدينة الشحن الجوي، يتضمن نسبة الإنجاز والمعوقات التي قد تعترض تنفيذه.