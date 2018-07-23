“الصحة” الكويتية تشكل لجنة لتدقيق ومراجعة الشهادات الجامعية والعليا لموظفيها

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا تعنى بالتدقيق وبمراجعة الشهادات الجامعية والعليا الحاصل عليها موظفوها من الكويتيين وغير الكويتيين بخاصة من تحصلوا عليها بغير طريق البعثات الدراسية.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن القرار الذي جاء بتعليمات من الوزير الشيخ الدكتور باسل الصباح يشمل الموظفين من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والصيادلة والطواقم الفنية والإدارية.

وأضافت أنه ستتم مخاطبة وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات التي تدور حولها الشبهات على أن يتم البدء بالعاملين في مكتب الوزير انطلاقا من مبدأ تعزيز الشفافية ودرء الشبهات.

وشددت على أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه بالتلاعب في أي شهادة علمية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي الكويتية أعلنت في 18 يوليو الجاري اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في ذلك.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات.

وأعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في 21 يوليو عن تقديم (التعليم العالي) ما يقارب 40 بلاغا لحالات من الشهادات المزورة خلال العام الحالي مؤكدا نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزورة والوهمية وإحالتها الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.