أبوظبي.. توقيف 3 من مشاهير “السوشيال ميديا” رقصوا “كيكي”!

أمرت النيابة العامة في أبوظبي، اليوم الاثنين، بتوقيف 3 من مشاهير السوشيال ميديا (لم تسمهم)، إثر مشاركتهم في تحدي رقصة «كيكي» الذي يواجه حالة هوس عالمي وعربي به الأيام الأخيرة، وفق إعلام محلي.

وقالت صحيفة «الخليج» الإماراتية الخاصة، مساء اليوم، إن «نيابة أبوظبي أمرت بضبط وإحضار 3 من مشاهير التواصل الاجتماعي»، دون أن تسميهم.

وأرجعت قرار التوقيف إلى «قيام المشاهير الثلاثة بتحدي رقصة كيكي لتعريض حياة الآخرين للخطر والإخلال بالآداب العامة ومخالفة قانون السير والمرور».

وأوضحت نيابة أبوظبي أن «المشارك في هذا التحدي يقوم بالنزول من السيارة أثناء سيرها وترك الباب مفتوحا والرقص على الطريق العام بجوار السيارة، مما يشكل خطرا على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كون هذا السلوك يعتبر مخالفا لقيم مجتمع دولة الإمارات ويشكل إخلالا بالآداب العامة».

وطالبت النيابة «مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم».