افتتاح المدينة الترفيهية المغطاة (عالم وارنر براذرز) في أبوظبي

تم اليوم الاثنين افتتاح المدينة الترفيهية المغطاة (عالم وارنر براذرز) بمدينة (ياس) في ابوظبي بمشاركة رسمية رفيعة ووسط أجواء احتفالية مميزة.

وذكرت وكالة انباء الامارات (وام) في بيان انه حضر حفل افتتاح المدينة نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعديد من الوزراء والشيوخ وكبار الشخصيات في مختلف امارات الدولة.

وأفادت الوكالة بأنه شارك في الحفل ايضا شخصيات كرتونية وخيالية عالمية واستخدمت فيه أحدث المؤثرات السمعية والبصرية.

واضاف البيان ان المدينة التي ستفتح أبوابها للمواطنين والسائحين اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل بلغت تكلفتها الاستثمارية مليار دولار أمريكي وتضم ست مناطق هي (وارنر براذرز بلازا) و(متروبوليس) و(غوثام سيتي) و(كرتون جانكشن) و(بيدروك) و(ديناميت غالتش) وتحتوي على 29 لعبة ومرفقا ترفيهيا عائليا اضافة الى العروض الحية.

وتحتضن المدينة التي تبلغ مساحتها 65ر1 مليون قدم مربعة واستغرق انشاؤها نحو 39 شهرا نحو 56 شخصية خارقة وكرتونية عالمية منها (باتمان) و(سوبرمان) و (وندر وومن) و(توم اند جيري) و(سكوبي-دو) و(تويتي) و(ذا فلينستونز) الى جانب المطاعم الشهيرة ومطاعم الوجبات السريعة ومحلات التسوق.

وتعد شركة (وارنر براذرز) من الشركات البارزة والمتخصصة في مجال الانتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم.

يذكر ان مدينة (ياس) تضم العديد من المعالم السياحية منها (حلبة مرسى ياس لسباق الفورمولا 1) و (عالم فيراري) ومضمار لعبة الغولف (ياس لينكس) والمدينة المائية (ياس ووتر وورلد).