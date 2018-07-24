صحيفة: عشرات الأوامر لضبط وإحضار مزوري الشهادات

ذكرت جريدة «الجريدة»، نقلا عن مصادرها، أن النيابة العامة أصدرت أمس مذكرات بضبط وإحضار 3 مواطنين يعملون في وزارات مختلفة، للتحقيق معهم في تزويرهم شهادات حصلوا بموجبها على مزايا مالية ووظيفية ليست من حقهم، فضلاً عن إصدارها أمراً آخر بحجز مواطن يعمل مراقباً في وزارة الداخلية بعد تزويره شهادته الجامعية، ليعرض عليها اليوم.

وقالت الصحيفة إن تحقيق النيابة في هذه القضايا الأربع، جاء بناء على اعترافات الوافد المصري المتهم بالاشتراك في التزوير، مبينة أن النيابة أمرت بحبسه 21 يوماً، مع إحالته إلى السجن المركزي، على خلفية البلاغ المقدم ضده من المباحث الجنائية، بناء على تعاون مع وزارة التعليم العالي.

وأضافت أن النيابة تواصل تنسيقها مع مسؤولي «التعليم العالي»، مشيرة إلى أن الأخيرة تفحص حالياً، مع المكاتب الثقافية في الخارج، عدداً آخر من الشهادات، وسترسل إلى النيابة ما يتضمن منها شبهة التزوير.

واعتبرت مصادر الصحيفة أن طلبات الضبط والإحضار، التي وصل عددها إلى العشرات، أمر طبيعي، نظراً إلى كثرة بلاغات وزارتي التعليم العالي والتربية المتعلقة بتزوير شهادات مختلف المراحل، متوسطة وثانوية وجامعية، ومن دول عربية وأجنبية.