“فيفا” يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2018

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب هذا العام، وضمت 11 مدربا على رأسهم المدربين الأربعة لمنتخبات نصف نهائى كأس العالم 2018.

ديديه ديشامب – منتخب فرنسا

زلاتكو داليتش – منتخب كرواتيا

روبرتو مارتينيز – منتخب بلجيكا

جاريث ساوثجيت – منتخب إنجلترا

ستانيسلاف تشيرشيسوف – منتخب روسيا

زين الدين زيدان – ريال مدريد سابقا

ماسيميليانو أليجرى – يوفنتوس

بيب جوارديولا – مانشستر سيتى

يورجن كلوب – ليفربول

دييجو سيميونى – أتلتيكو مدريد

إرنستو فالفيردى – برشلونة

وأعلن فيفا أن اختيار المرشحين للجائزة يعتمد على أداء كل منهم خلال الفترة من 3 يوليو 2017 حتى 15 يوليو 2018.

ومن المقرر أن يتم السماح للجماهير بالتصويت لاختيار أفضل مدرب فى العالم عبر موقع فيفا الرسمى بدءًا من اليوم حتى 10 أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم فى تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.